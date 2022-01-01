У Луцьку організують радіаційне і хімічне спостереження

У Луцьку організують радіаційне і хімічне спостереження
На території Луцької міської територіальної громади забезпечать радіаційне та хімічне спостереження. Проводитимуть його силами диспетчерських служб декількох підприємств та організацій.

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Відомо, що спостереження проводитимуть силами диспетчерських служб підприємств «Луцькводоканал», «Луцьктепло», «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та 1 Державного пожежно-рятувального загону Луцького районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Пости радіаційного та хімічного спостереження організують на базі спеціалізованих служб цивільного захисту: медичної, охорони публічного (громадського) порядку та протипожежної.

Для узагальнення і проведення аналізу отриманої інформації працюватиме розрахунково-аналітична група, до якої увійдуть медики, надзвичайники, епідеміологи тощо.

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Теги: радіаційне спостереження, хімічне спостереження, Луцьк
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