ЗСУ збили російський гелікоптер на Півдні
Сьогодні, 11:26
Українські захисники вчора, 6 жовтня, збили ще один російський вертоліт. Це сталося на півдні нашої країни.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" у Facebook.
"6 жовтня, близько 11-ї години, на південному напрямку, нашим зенітним ракетним підрозділом був збитий російський гелікоптер", - йдеться у повідомленні.
Наразі тип збитого гелікоптера не встановлений.
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Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" у Facebook.
"6 жовтня, близько 11-ї години, на південному напрямку, нашим зенітним ракетним підрозділом був збитий російський гелікоптер", - йдеться у повідомленні.
Наразі тип збитого гелікоптера не встановлений.
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