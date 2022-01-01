 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія знову обстріляла житловий район Запоріжжя

Росія знову обстріляла житловий район Запоріжжя
Один із російських ракет, якими сьогодні вранці обстріляли Запоріжжя, впав у двір багатоповерхового житлового будинку. Будинок пошкоджено, відомо про одного потерпілого.

Про це повідомив голова військової адміністрації області Олександр Старух.

«Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється. Є ймовірність повторних атак», – повідомив Старух.

Нагадаємо, станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня у Запоріжжі. Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Запоріжжя, обстріли, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 1 гелікоптер
Сьогодні, 10:47
Росіяни використовують «шахеди» для терору, вони не вплинуть на хід війни, – ISW
Сьогодні, 09:17
Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: загинули 11 людей
Сьогодні, 09:12
Росія на посилення армії відправила воювати на Донеччину 500 кримінальних злочинців, – Генштаб
Сьогодні, 08:54
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ збили російський гелікоптер на Півдні
Сьогодні, 11:26
Росія знову обстріляла житловий район Запоріжжя
Сьогодні, 11:10
У Луцьку організують радіаційне і хімічне спостереження
Сьогодні, 10:57
ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 1 гелікоптер
Сьогодні, 10:47
Зайняті майже усі ліжкомісця: як працює відділення паліативної допомоги у Луцьку
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
У Запоріжжі було чутно потужний вибух У Запоріжжі було чутно потужний вибух
04 травень, 00:10
Росія знову обстрілює ракетами Запоріжжя Росія знову обстрілює ракетами Запоріжжя
06 жовтень, 11:07
Росія обстріляла Гуляйполе: загинув заступник голови громади Росія обстріляла Гуляйполе: загинув заступник голови громади
05 жовтень, 13:32
Росія вдарила ракетами по приватному сектору Краматорська. ФОТО Росія вдарила ракетами по приватному сектору Краматорська. ФОТО
04 жовтень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ збили російський гелікоптер на Півдні
Сьогодні, 11:26
 0
Росія знову обстріляла житловий район Запоріжжя
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку організують радіаційне і хімічне спостереження
Сьогодні, 10:57
 0
ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 1 гелікоптер
Сьогодні, 10:47
 0
Зайняті майже усі ліжкомісця: як працює відділення паліативної допомоги у Луцьку
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8