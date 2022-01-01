Росія знову обстріляла житловий район Запоріжжя
Сьогодні, 11:10
Один із російських ракет, якими сьогодні вранці обстріляли Запоріжжя, впав у двір багатоповерхового житлового будинку. Будинок пошкоджено, відомо про одного потерпілого.
Про це повідомив голова військової адміністрації області Олександр Старух.
«Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється. Є ймовірність повторних атак», – повідомив Старух.
Нагадаємо, станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня у Запоріжжі. Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.
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Про це повідомив голова військової адміністрації області Олександр Старух.
«Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється. Є ймовірність повторних атак», – повідомив Старух.
Нагадаємо, станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня у Запоріжжі. Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.
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