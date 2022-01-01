ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 1 гелікоптер





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:



особового складу - близько 61680 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 2466 (+17);

бойових броньованих машин - 5093 (+29);

артилерійських систем - 1455 (+31);

РСЗВ - 344 (+0);

засоби ППО - 177 (+0);

літаків - 266 (+0);

гелікоптерів - 233 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);

крилаті ракети - 246 (+0);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);

спеціальна техніка - 135 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила в Україні близько 61 680 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:особового складу - близько 61680 (+350) осіб ліквідовано;танків - 2466 (+17);бойових броньованих машин - 5093 (+29);артилерійських систем - 1455 (+31);РСЗВ - 344 (+0);засоби ППО - 177 (+0);літаків - 266 (+0);гелікоптерів - 233 (+1);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);крилаті ракети - 246 (+0);кораблі / катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);спеціальна техніка - 135 (+1).Дані уточнюються.

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