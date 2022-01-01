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ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 1 гелікоптер

ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 1 гелікоптер
Росія вже втратила в Україні близько 61 680 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 61680 (+350) осіб ліквідовано;
танків - 2466 (+17);
бойових броньованих машин - 5093 (+29);
артилерійських систем - 1455 (+31);
РСЗВ - 344 (+0);
засоби ППО - 177 (+0);
літаків - 266 (+0);
гелікоптерів - 233 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);
крилаті ракети - 246 (+0);
кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);
спеціальна техніка - 135 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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