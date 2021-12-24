На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

6 жовтня о 11:38 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Заболотці Володимирського району. О 11:54 за викликом прибули рятувальники 18 державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі та 5 ДПРЧ міста Нововолинськ. На час прибуття підрозділів служби 101 полум’я поширилося на перекриття кухні.

Рятувальники ліквідували горіння о 12:22. Вогонь пошкодив побутову техніку, внутрішні та зовнішні стіни та речі домашнього вжитку.
Потерпілих немає, за попередніми даними пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.

Крім того, о 14:52 надійшло повідомлення про загоряння електрощитової в селі Гаразджа Луцького району. На ліквідацію виїхали рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька, пожежу приборкали о 15:12.

Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, пожежа, житловий будинок
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