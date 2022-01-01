На Херсонщині росіяни влаштували «командний пункт» у свинарнику, – СБУ. ВІДЕО





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Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу».



І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… Окупанти ділили стіл і сон зі свинями.



«Знайшли собі подібних», – прокоментував місцевий житель, який провів екскурсію «командним пунктом» росіян.



"Але це були ще не всі знахідки. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини… Звертаємося до тих, хто прийшов на нашу землю з війною: поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів.



Телефонуйте на номери «гарячої лінії життя»: +380665803498, +380931192984", - наголошують в СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська облаштували "командний пункт" у свинарнику в селі Любимівка на Херсонщині.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу».І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… Окупанти ділили стіл і сон зі свинями.«Знайшли собі подібних», – прокоментував місцевий житель, який провів екскурсію «командним пунктом» росіян."Але це були ще не всі знахідки. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини… Звертаємося до тих, хто прийшов на нашу землю з війною: поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів.Телефонуйте на номери «гарячої лінії життя»: +380665803498, +380931192984", - наголошують в СБУ.

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