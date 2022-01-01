На Херсонщині росіяни влаштували «командний пункт» у свинарнику, – СБУ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Російські війська облаштували "командний пункт" у свинарнику в селі Любимівка на Херсонщині.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу».
І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… Окупанти ділили стіл і сон зі свинями.
«Знайшли собі подібних», – прокоментував місцевий житель, який провів екскурсію «командним пунктом» росіян.
"Але це були ще не всі знахідки. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини… Звертаємося до тих, хто прийшов на нашу землю з війною: поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів.
Телефонуйте на номери «гарячої лінії життя»: +380665803498, +380931192984", - наголошують в СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу».
І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… Окупанти ділили стіл і сон зі свинями.
«Знайшли собі подібних», – прокоментував місцевий житель, який провів екскурсію «командним пунктом» росіян.
"Але це були ще не всі знахідки. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини… Звертаємося до тих, хто прийшов на нашу землю з війною: поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів.
Телефонуйте на номери «гарячої лінії життя»: +380665803498, +380931192984", - наголошують в СБУ.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
На Волині в'язні «кидали на гроші» людей. ФОТО
Сьогодні, 11:48
На Херсонщині росіяни влаштували «командний пункт» у свинарнику, – СБУ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
ЗСУ збили російський гелікоптер на Півдні
Сьогодні, 11:26
Медіа