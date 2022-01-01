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На Херсонщині росіяни влаштували «командний пункт» у свинарнику, – СБУ. ВІДЕО

На Херсонщині росіяни влаштували «командний пункт» у свинарнику, – СБУ. ВІДЕО
Російські війська облаштували "командний пункт" у свинарнику в селі Любимівка на Херсонщині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу».

І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… Окупанти ділили стіл і сон зі свинями.

«Знайшли собі подібних», – прокоментував місцевий житель, який провів екскурсію «командним пунктом» росіян.

"Але це були ще не всі знахідки. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини… Звертаємося до тих, хто прийшов на нашу землю з війною: поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів.

Телефонуйте на номери «гарячої лінії життя»: +380665803498, +380931192984", - наголошують в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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