На Херсонщині від мінометного обстрілу загинув військовий з Луцька Роман Стрельчук

Роман Стрельчук.



Про це Ігор Поліщук.



Стрельчук Роман Іванович, 26.03.1993 року народження, 13.08.2022 був призваний на військову службу по мобілізації. Служив у військовій частині на посаді водія 1 автомобільного взводу 1 автомобільної роти 1 автомобільного батальйону.



Загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області в результаті мінометного обстрілу з боку противника.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За волю України віддав своє життя лучанинПро це повідомив Луцький міський головаСтрельчук Роман Іванович, 26.03.1993 року народження, 13.08.2022 був призваний на військову службу по мобілізації. Служив у військовій частині на посаді водія 1 автомобільного взводу 1 автомобільної роти 1 автомобільного батальйону.Загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області в результаті мінометного обстрілу з боку противника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію