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На Херсонщині від мінометного обстрілу загинув військовий з Луцька Роман Стрельчук

На Херсонщині від мінометного обстрілу загинув військовий з Луцька Роман Стрельчук
За волю України віддав своє життя лучанин Роман Стрельчук.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Стрельчук Роман Іванович, 26.03.1993 року народження, 13.08.2022 був призваний на військову службу по мобілізації. Служив у військовій частині на посаді водія 1 автомобільного взводу 1 автомобільної роти 1 автомобільного батальйону.

Загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області в результаті мінометного обстрілу з боку противника.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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