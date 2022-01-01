Миколаїв вночі атакували дрони-камікадзе

Миколаїв вночі атакували дрони-камікадзе
Російські окупанти в ніч проти 7 листопада атакували Миколаїв, попередньо, безпілотними дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram.

«Вночі, 7 жовтня, близько 1:20, ворог атакував місто, попередньо безпілотними дронами-камікадзе. Внаслідок цього виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Без жертв та постраждалих», – написав Кім.

За його словами, за минулу добу в Миколаївській області було знищено 6 ворожих безпілотників.

«З 09:00 по 11:00 на підльоті з моря до Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано два ворожі дрони-камікадзе «Shahed-136» та один ударний безпілотник «Mohajer-6». Також близько 15:00 ліквідовано два БПЛА окупантів «Mohajer-6» та «Орлан-10», – розповів Кім.

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Теги: дрони-камікадзе, Миколаїв, атакували
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