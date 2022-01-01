Миколаїв вночі атакували дрони-камікадзе
Сьогодні, 12:05
Російські окупанти в ніч проти 7 листопада атакували Миколаїв, попередньо, безпілотними дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram.
«Вночі, 7 жовтня, близько 1:20, ворог атакував місто, попередньо безпілотними дронами-камікадзе. Внаслідок цього виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Без жертв та постраждалих», – написав Кім.
За його словами, за минулу добу в Миколаївській області було знищено 6 ворожих безпілотників.
«З 09:00 по 11:00 на підльоті з моря до Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано два ворожі дрони-камікадзе «Shahed-136» та один ударний безпілотник «Mohajer-6». Також близько 15:00 ліквідовано два БПЛА окупантів «Mohajer-6» та «Орлан-10», – розповів Кім.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram.
«Вночі, 7 жовтня, близько 1:20, ворог атакував місто, попередньо безпілотними дронами-камікадзе. Внаслідок цього виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Без жертв та постраждалих», – написав Кім.
За його словами, за минулу добу в Миколаївській області було знищено 6 ворожих безпілотників.
«З 09:00 по 11:00 на підльоті з моря до Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано два ворожі дрони-камікадзе «Shahed-136» та один ударний безпілотник «Mohajer-6». Також близько 15:00 ліквідовано два БПЛА окупантів «Mohajer-6» та «Орлан-10», – розповів Кім.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рада призначила нового голову Нацбанку
Сьогодні, 12:24
Дві волинянки отримали звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 12:14
Миколаїв вночі атакували дрони-камікадзе
Сьогодні, 12:05
На Волині в'язні «кидали на гроші» людей. ФОТО
Сьогодні, 11:48
Медіа