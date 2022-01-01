Миколаїв вночі атакували дрони-камікадзе





Про це Віталій Кім у Telegram.



«Вночі, 7 жовтня, близько 1:20, ворог атакував місто, попередньо безпілотними дронами-камікадзе. Внаслідок цього виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Без жертв та постраждалих», – написав Кім.



За його словами, за минулу добу в Миколаївській області було знищено 6 ворожих безпілотників.



«З 09:00 по 11:00 на підльоті з моря до Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано два ворожі дрони-камікадзе «Shahed-136» та один ударний безпілотник «Mohajer-6». Також близько 15:00 ліквідовано два БПЛА окупантів «Mohajer-6» та «Орлан-10», – розповів Кім.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти в ніч проти 7 листопада атакували Миколаїв, попередньо, безпілотними дронами-камікадзе.Про це повідомив голова Миколаївської ОВу Telegram.«Вночі, 7 жовтня, близько 1:20, ворог атакував місто, попередньо безпілотними дронами-камікадзе. Внаслідок цього виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Без жертв та постраждалих», – написав Кім.За його словами, за минулу добу в Миколаївській області було знищено 6 ворожих безпілотників.«З 09:00 по 11:00 на підльоті з моря до Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано два ворожі дрони-камікадзе «Shahed-136» та один ударний безпілотник «Mohajer-6». Також близько 15:00 ліквідовано два БПЛА окупантів «Mohajer-6» та «Орлан-10», – розповів Кім.

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