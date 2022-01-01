Дві волинянки отримали звання «Мати-героїня». ФОТО





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Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2021 року № 655/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» за материнську самовідданість, вагомий особистий внесок у зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку, урочисто були нагороджені посвідченнями та нагрудними знаками до почесного звання України «Мати-героїня» жительки с. Запілля Іванина Олена Анатоліївна та Тучак Тетяна Володимирівна.



Почесні нагороди жінкам вручили міський голова Роман Ющук та староста Запільського старостинського округу Ольга Фізик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині дві жінки отримали почесне звання «Мати-героїня».Про це повідомили у Любомльській громаді.Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2021 року № 655/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» за материнську самовідданість, вагомий особистий внесок у зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку, урочисто були нагороджені посвідченнями та нагрудними знаками до почесного звання України «Мати-героїня» жительки с. ЗапіллятаПочесні нагороди жінкам вручили міський головата староста Запільського старостинського округу

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