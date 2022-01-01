Дві волинянки отримали звання «Мати-героїня». ФОТО

Дві волинянки отримали звання «Мати-героїня». ФОТО
На Волині дві жінки отримали почесне звання «Мати-героїня».

Про це повідомили у Любомльській громаді.

Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2021 року № 655/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» за материнську самовідданість, вагомий особистий внесок у зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку, урочисто були нагороджені посвідченнями та нагрудними знаками до почесного звання України «Мати-героїня» жительки с. Запілля Іванина Олена Анатоліївна та Тучак Тетяна Володимирівна.

Почесні нагороди жінкам вручили міський голова Роман Ющук та староста Запільського старостинського округу Ольга Фізик.
Дві волинянки отримали звання «Мати-героїня». ФОТО
Дві волинянки отримали звання «Мати-героїня». ФОТО
Дві волинянки отримали звання «Мати-героїня». ФОТО

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Теги: Любомль, Мати-героїня
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