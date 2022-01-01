СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива





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Під час обшуків у зловмисників виявлено вогнепальну зброю та набої до неї.



Учасники банди входили до громадського об’єднання «Патріоти за життя», яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України.



До втечі нардепа в РФ ці «патріоти» виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.



Також їх залучали до так званої «фізичної підтримки» та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.



За участь у кожній з таких «акцій» зловмисники отримували гроші від своїх «координаторів» з ОПЗЖ.



За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ.



Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.

За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону.



Проте після втечі киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових «прибутків».



Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії.



Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки і продавали «товар», використовуючи розгалужену мережу дилерів.



Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці серед іншого виявили підготовлені до збуту наркотики і психотропи, а також обладнання для їх виготовлення.



У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій зловмисників.



Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як «силовий осередок» забороненої партії ОПЗЖ.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Під час обшуків у зловмисників виявлено вогнепальну зброю та набої до неї.Учасники банди входили до громадського об’єднання «Патріоти за життя», яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України.До втечі нардепа в РФ ці «патріоти» виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.Також їх залучали до так званої «фізичної підтримки» та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.За участь у кожній з таких «акцій» зловмисники отримували гроші від своїх «координаторів» з ОПЗЖ.За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ.Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону.Проте після втечі киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових «прибутків».Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії.Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки і продавали «товар», використовуючи розгалужену мережу дилерів.Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці серед іншого виявили підготовлені до збуту наркотики і психотропи, а також обладнання для їх виготовлення.У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій зловмисників.Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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