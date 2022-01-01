Волинський лікар з двома спільниками за 13200 доларів допомагали військовозобов’язаним виїжджати за кордон: їх судитимуть

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчим управлінням ГУНП в області кримінальному провадженні про вчинення трьома жителями міста Луцька, серед яких – лікар Волинської обласної лікарні, у складі організованої групи незаконного переправлення осіб через державний кордон України.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, члени організованої групи з кінця березня 2022 року налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків шляхом підроблення документів щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.Встановлені факти виготовлення таких документів для чоловіків, з одного з яких члени організованої групи взяли за цю послугу 13 200 доларів США.Далі – слово за судом.