Верховна Рада ухвалила добровільний військовий облік жінок





Про це Ярослав Железняк.



«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням», - йдеться в повідомленні.



Железняк наголосив, що залишилась норма про медичних працівників. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, обов'язково беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 6482, що передбачає добровільний військовий облік жінок.Про це повідомив народний депутат«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням», - йдеться в повідомленні.Железняк наголосив, що залишилась норма про медичних працівників. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, обов'язково беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

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