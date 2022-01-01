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Верховна Рада ухвалила добровільний військовий облік жінок

Верховна Рада ухвалила добровільний військовий облік жінок
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 6482, що передбачає добровільний військовий облік жінок.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням», - йдеться в повідомленні.

Железняк наголосив, що залишилась норма про медичних працівників. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, обов'язково беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

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Теги: Росія, Україна, війна, військовий облік
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