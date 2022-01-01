Через «Ягодин» намагались провезти незадекларованого товару на понад 652 тисячі
Сьогодні, 13:48
Склади Волинської митниці поповнились новим крамом. Більше тисячі штук змішувачів для ванн, душу чи умивальників вартістю понад 652 тисячі гривень не були заявлені імпортером у товаросупровідних документах.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Однак фактично - містились у вантажівці, що ввозила в Україну сантехніку через пункт пропуску "Ягодин". Вироби виявили в результаті поглибленого огляду з перерахунком вантажних місць.
Їхній опис встановив розбіжності у задекларованому та фактичному вмісті вантажу. Частина товару була наявна, частина - відсутня, а про 122 коробки вагою майже 2 тонни не значилось взагалі.
Відповідно до ст. 483 Митного кодексу переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для цього переміщення неправдивих відомостей щодо найменування товарів, їх ваги або кількості, кількості вантажних місць тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення з конфіскацією цих товарів.
Тож матеріали справи за складеним протоколом про порушення митних правил передадуть до суду. До набуття законної сили судових рішень ця сантехніка тимчасово вилучена на склад митниці.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Однак фактично - містились у вантажівці, що ввозила в Україну сантехніку через пункт пропуску "Ягодин". Вироби виявили в результаті поглибленого огляду з перерахунком вантажних місць.
Їхній опис встановив розбіжності у задекларованому та фактичному вмісті вантажу. Частина товару була наявна, частина - відсутня, а про 122 коробки вагою майже 2 тонни не значилось взагалі.
Відповідно до ст. 483 Митного кодексу переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для цього переміщення неправдивих відомостей щодо найменування товарів, їх ваги або кількості, кількості вантажних місць тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення з конфіскацією цих товарів.
Тож матеріали справи за складеним протоколом про порушення митних правил передадуть до суду. До набуття законної сили судових рішень ця сантехніка тимчасово вилучена на склад митниці.
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