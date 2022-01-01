Через «Ягодин» намагались провезти незадекларованого товару на понад 652 тисячі

Склади Волинської митниці поповнились новим крамом. Більше тисячі штук змішувачів для ванн, душу чи умивальників вартістю понад 652 тисячі гривень не були заявлені імпортером у товаросупровідних документах.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Однак фактично - містились у вантажівці, що ввозила в Україну сантехніку через пункт пропуску "Ягодин". Вироби виявили в результаті поглибленого огляду з перерахунком вантажних місць.Їхній опис встановив розбіжності у задекларованому та фактичному вмісті вантажу. Частина товару була наявна, частина - відсутня, а про 122 коробки вагою майже 2 тонни не значилось взагалі.Відповідно до ст. 483 Митного кодексу переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для цього переміщення неправдивих відомостей щодо найменування товарів, їх ваги або кількості, кількості вантажних місць тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення з конфіскацією цих товарів.Тож матеріали справи за складеним протоколом про порушення митних правил передадуть до суду. До набуття законної сили судових рішень ця сантехніка тимчасово вилучена на склад митниці.