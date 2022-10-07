Рада закликала міжнародних партнерів створити міжнародний трибунал щодо злочинів Росії





За постанову проголосували 283 депутати, передає кореспондент



Автори постанови у пояснювальній записці нагадали, що за даними Офісу генерального прокурора, українські правоохоронці зареєстрували 37 706 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ і 16 779 злочинів проти національної безпеки.



"По справах щодо агресії РФ: 626 підозрюваних – представників військово-політичного керівництва Росії, що потребують міжнародного розгляду та засудження. Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – це фундамент відновлення справедливості та убезпечення всього світу від подібної агресії у майбутньому, адже найімовірніше, Путін розпочне подібну агресію стосовно європейських країн", – наголошують нардепи.



Злочин агресії є окремим міжнародним злочином, який за своєю природою відрізняється від воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.



"Злочином агресії є планування, підготовка, ініціювання або здійснення акту агресії, який у силу свого характеру, серйозності та масштабів є грубим порушенням Статуту ООН, особою, яка перебуває в стані фактичного здійснення керівництва або контролю за політичними чи військовими діями держави. Відповідно, до відповідальності за злочин агресії може бути притягнуто не просто рядових виконавців військових наказів, а вище військово-політичне керівництво держави. Крім того, злочин агресії може охоплювати широке коло зовнішньополітичних, фінансових, торговельних та інших рішень та дій, яке керівництво держави-агресора приймає за довгий час до початку власне бойових дій".



Створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України є необхідним, оскільки наразі немає механізму, який міг би судити вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України.



"Створення спеціального трибуналу закриває цю прогалину", – прогнозують парламентарі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України на пленарному засіданні 7 жовтня проголосувала за постанову про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.За постанову проголосували 283 депутати, передає кореспондент LB Автори постанови у пояснювальній записці нагадали, що за даними Офісу генерального прокурора, українські правоохоронці зареєстрували 37 706 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ і 16 779 злочинів проти національної безпеки."По справах щодо агресії РФ: 626 підозрюваних – представників військово-політичного керівництва Росії, що потребують міжнародного розгляду та засудження. Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – це фундамент відновлення справедливості та убезпечення всього світу від подібної агресії у майбутньому, адже найімовірніше, Путін розпочне подібну агресію стосовно європейських країн", – наголошують нардепи.Злочин агресії є окремим міжнародним злочином, який за своєю природою відрізняється від воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду."Злочином агресії є планування, підготовка, ініціювання або здійснення акту агресії, який у силу свого характеру, серйозності та масштабів є грубим порушенням Статуту ООН, особою, яка перебуває в стані фактичного здійснення керівництва або контролю за політичними чи військовими діями держави. Відповідно, до відповідальності за злочин агресії може бути притягнуто не просто рядових виконавців військових наказів, а вище військово-політичне керівництво держави. Крім того, злочин агресії може охоплювати широке коло зовнішньополітичних, фінансових, торговельних та інших рішень та дій, яке керівництво держави-агресора приймає за довгий час до початку власне бойових дій".Створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України є необхідним, оскільки наразі немає механізму, який міг би судити вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України."Створення спеціального трибуналу закриває цю прогалину", – прогнозують парламентарі.

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