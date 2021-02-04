Кількість загиблих від ракетних атак у Запоріжжі зросла





Про це повідомляє



Минулої доби поліцейські зафіксували 9 ворожих ударів по території міста. А цієї ночі окупанти нанесли ще два удари дронами-камікадзе. Вогневої атаки зазнали житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста.



Упродовж минулої доби поліцейські зареєстрували близько 30 повідомлень про руйнування в обласному та районних центрах запорізького краю. Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти.



На цей час встановлено інформацію щодо 12 загиблих.



Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб.



Окрім обласного центру, під вогневою атакою російський військ перебували також населені пункти Пологівщини. Зафіксовані обстріли з РСВЗ та артилерії в Оріхові, Гуляйполі та прилеглих селах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запоріжжі виявили вже 12 загиблих після ракетних ударів, завданих по місту 6 жовтня , а внаслідок нічної атаки безпілотниками зруйновано два об’єкти цивільної інфраструктури.Про це повідомляє поліція Запорізької області.Минулої доби поліцейські зафіксували 9 ворожих ударів по території міста. А цієї ночі окупанти нанесли ще два удари дронами-камікадзе. Вогневої атаки зазнали житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста.Упродовж минулої доби поліцейські зареєстрували близько 30 повідомлень про руйнування в обласному та районних центрах запорізького краю. Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти.На цей час встановлено інформацію щодо 12 загиблих.Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб.Окрім обласного центру, під вогневою атакою російський військ перебували також населені пункти Пологівщини. Зафіксовані обстріли з РСВЗ та артилерії в Оріхові, Гуляйполі та прилеглих селах.

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