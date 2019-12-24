У Луцькому СІЗО затримали наркоторговця

У Луцькому СІЗО затримали наркоторговця
Волинські правоохоронці припинили діяльність каналу збуту наркотичних речовин у Луцькому СІЗО.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, викрили злочинну діяльність 38-річного лучанина. Волинянин налагодив схему збуту наркотичних засобів у Луцькому СІЗО. Поліцейські задокументували п’ять фактів поставок та збуту психотропних речовин на території установи.

Учора, 6 жовтня, під час проведення санкціонованих обшуків у СІЗО та за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили пакет з порошком білого кольору, схожим на амфетамін, засоби зв’язку, платіжні картки різних банків. Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

До слова, зловмисник заарештований та перебуває у СІЗО за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
У Луцькому СІЗО затримали наркоторговця

Нині вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.


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Теги: СІЗО, Луцьк, наркотики
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