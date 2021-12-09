В Україні стався землетрус

В Україні стався землетрус
У четвер, 6 жовтня, у Чернівецькій області стався землетрус.

Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.

За даними фахівців, цей землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Зазначимо, що останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня 2021 року з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Чернівецька область, землетрус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Театральному майдані зріжуть дерева. ФОТО
Сьогодні, 15:24
У Луцькому СІЗО затримали наркоторговця
Сьогодні, 15:09
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 14:54
Кількість загиблих від ракетних атак у Запоріжжі зросла
Сьогодні, 14:40
У Луцьку демонтують обмежувачі руху, які заважають проїзду спецтранспорту
Сьогодні, 14:26
Схожі новини
Зеленський змінив очільника Чернівецької області Зеленський змінив очільника Чернівецької області
14 липень, 00:15
В Україні стався землетрус В Україні стався землетрус
09 грудень, 2021, 23:36
В Україні стався землетрус: подробиці В Україні стався землетрус: подробиці
23 вересень, 2021, 09:24
У Чернівецькій області на весіллі померла жінка У Чернівецькій області на весіллі померла жінка
07 серпень, 2021, 19:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна намагається повернути 32 депортованих до РФ дітей, на яких чекають батьки
Сьогодні, 16:04
 0
Захищаючи Маріуполь та «Азовсталь», загинули двоє волинян
Сьогодні, 15:48
 0
У Луцьку на Театральному майдані зріжуть дерева. ФОТО
Сьогодні, 15:24
 0
У Луцькому СІЗО затримали наркоторговця
Сьогодні, 15:09
 0
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 14:54
 0
Медіа
відео
1/8