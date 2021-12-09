В Україні стався землетрус





Про це йдеться у



Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.



За даними фахівців, цей землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.



Зазначимо, що останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня 2021 року з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 6 жовтня, у Чернівецькій області стався землетрус.Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.За даними фахівців, цей землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.Зазначимо, що останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня 2021 року з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.

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