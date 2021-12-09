В Україні стався землетрус
Сьогодні, 14:54
У четвер, 6 жовтня, у Чернівецькій області стався землетрус.
Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.
Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.
За даними фахівців, цей землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Зазначимо, що останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня 2021 року з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.
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Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.
Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.
За даними фахівців, цей землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Зазначимо, що останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня 2021 року з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.
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