У Луцьку демонтують обмежувачі руху, які заважають проїзду спецтранспорту





На сайті Луцької міської ради опублікували відповідний проєкт рішення.



У міськраді повідомили, що обмежувачі заважають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної, аварійної техніки та проходу пішоходів, а також обмежують доступ до прибудинкових територій та підлягають демонтажу.



Демонтувати самовільно встановлені обмежувачі руху мають за п’ятьма адресами:



вул. Гулака-Артемовського, 7;



вул. Електроапаратна, 3 (шлагбаум);



вул. Конякіна, 25 (стовпці);



с. Тарасове, вул. Зоряна, 17 (шлагбаум);



с. Тарасове, біля магазину «Лісовичок» (шлагбаум).

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