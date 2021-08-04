У Луцьку демонтують обмежувачі руху, які заважають проїзду спецтранспорту
Сьогодні, 14:26
У Луцьку впорядкують проїжджі частини вулиць та прибудинкових територій, на яких розміщені обмежувачі руху.
На сайті Луцької міської ради опублікували відповідний проєкт рішення.
У міськраді повідомили, що обмежувачі заважають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної, аварійної техніки та проходу пішоходів, а також обмежують доступ до прибудинкових територій та підлягають демонтажу.
Демонтувати самовільно встановлені обмежувачі руху мають за п’ятьма адресами:
вул. Гулака-Артемовського, 7;
вул. Електроапаратна, 3 (шлагбаум);
вул. Конякіна, 25 (стовпці);
с. Тарасове, вул. Зоряна, 17 (шлагбаум);
с. Тарасове, біля магазину «Лісовичок» (шлагбаум).
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На сайті Луцької міської ради опублікували відповідний проєкт рішення.
У міськраді повідомили, що обмежувачі заважають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної, аварійної техніки та проходу пішоходів, а також обмежують доступ до прибудинкових територій та підлягають демонтажу.
Демонтувати самовільно встановлені обмежувачі руху мають за п’ятьма адресами:
вул. Гулака-Артемовського, 7;
вул. Електроапаратна, 3 (шлагбаум);
вул. Конякіна, 25 (стовпці);
с. Тарасове, вул. Зоряна, 17 (шлагбаум);
с. Тарасове, біля магазину «Лісовичок» (шлагбаум).
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