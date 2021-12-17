У Луцьку на Театральному майдані зріжуть дерева. ФОТО





Про це



Лучани звертають увагу на те, що в центральній частині міста всохло декілька великих дерев. Йдеться насамперед про 27-метрову ялину біля входу до Волинської обласної юнацької бібліотеки, ялину біля входу до Палацу культури міста Луцька та каштан справа від Волинського академічного обласного музично-драматичного театру (поруч зі стоянкою автотранспорту).



Причини загибелі дерев обґрунтувала начальник відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. За її словами, передчасне всихання дерев – це проблема всіх міст, яка пов’язана з тим, що дерева ростуть у неприродних умовах і відповідно значно швидше відмирають. Призводить до цього цілий комплекс причин, з яких основні – агресивний вплив середовища, шкідники, хвороби і стрімкі зміни клімату.



Зелені насадження потерпають від хімічного впливу, ущільнення ґрунту і відповідно нестачі кисню, робіт, пов’язаних із прокладанням комунікацій, бідного складу ґрунтів, засолювання ґрунту, механічних пошкоджень.



Іншою поширеною причиною захворювання дерев є масове розповсюдження шкідників, зокрема, каштанової мінуючої молі. Негативно впливає на стан зелених насаджень й омела, яка живиться соком дерева і, таким чином, вбиває його.



Відтак Луцька міська рада прийняла рішення про часткове видалення аварійних дерев у центрі міста. Доцільність такого кроку підтверджується висновками столичних науковців з фітопатології рослин, які встановили, що ці дерева на Театральному майдані уражені різноманітними видами патогенних грибів та кліщів.



Ступінь ураження та інтенсивність розвитку шкідників призвела до такого стану, що дерева відновленню не підлягають. До того ж несуть загрозу життю і здоров’ю мешканців або їхньому майну.



На місці видалених ялин і каштана восени будуть проведені відновлювальні посадки з декоративних дерев та кущів, стійких до несприятливих змін клімату і антропогенного навантаження.



Крім вказаних дерев, на Театральному майдані є ще два каштани, термін життя яких підходить до завершення. Ці дерева уражені каштановою мінуючою міллю, передчасно скинули листя, а потім несподівано зацвіли. “Для дерева це означає, що воно ніби впало в сплячку серед літа, і починає стимулювати повторне цвітіння. В результаті дерева стають ще більше виснаженими. Це призведе до того, що через 3-5 років обидва каштани теж всохнуть”, – спрогнозувала Оксана Лисак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Театральному майдані Луцька зріжуть аварійні дерева, які всохли та не підлягають лікуванню.Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.Лучани звертають увагу на те, що в центральній частині міста всохло декілька великих дерев. Йдеться насамперед про 27-метрову ялину біля входу до Волинської обласної юнацької бібліотеки, ялину біля входу до Палацу культури міста Луцька та каштан справа від Волинського академічного обласного музично-драматичного театру (поруч зі стоянкою автотранспорту).Причини загибелі дерев обґрунтувала начальник відділу екології Луцької міської ради. За її словами, передчасне всихання дерев – це проблема всіх міст, яка пов’язана з тим, що дерева ростуть у неприродних умовах і відповідно значно швидше відмирають. Призводить до цього цілий комплекс причин, з яких основні – агресивний вплив середовища, шкідники, хвороби і стрімкі зміни клімату.Зелені насадження потерпають від хімічного впливу, ущільнення ґрунту і відповідно нестачі кисню, робіт, пов’язаних із прокладанням комунікацій, бідного складу ґрунтів, засолювання ґрунту, механічних пошкоджень.Іншою поширеною причиною захворювання дерев є масове розповсюдження шкідників, зокрема, каштанової мінуючої молі. Негативно впливає на стан зелених насаджень й омела, яка живиться соком дерева і, таким чином, вбиває його.Відтак Луцька міська рада прийняла рішення про часткове видалення аварійних дерев у центрі міста. Доцільність такого кроку підтверджується висновками столичних науковців з фітопатології рослин, які встановили, що ці дерева на Театральному майдані уражені різноманітними видами патогенних грибів та кліщів.Ступінь ураження та інтенсивність розвитку шкідників призвела до такого стану, що дерева відновленню не підлягають. До того ж несуть загрозу життю і здоров’ю мешканців або їхньому майну.На місці видалених ялин і каштана восени будуть проведені відновлювальні посадки з декоративних дерев та кущів, стійких до несприятливих змін клімату і антропогенного навантаження.Крім вказаних дерев, на Театральному майдані є ще два каштани, термін життя яких підходить до завершення. Ці дерева уражені каштановою мінуючою міллю, передчасно скинули листя, а потім несподівано зацвіли. “Для дерева це означає, що воно ніби впало в сплячку серед літа, і починає стимулювати повторне цвітіння. В результаті дерева стають ще більше виснаженими. Це призведе до того, що через 3-5 років обидва каштани теж всохнуть”, – спрогнозувала Оксана Лисак.

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