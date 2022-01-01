Україна намагається повернути 32 депортованих до РФ дітей, на яких чекають батьки

Україна намагається повернути 32 депортованих до РФ дітей, на яких чекають батьки
Мінреінтеграції працює над поверненням 32 депортованих до Росії дітей, на яких чекають батьки в України, деяких з них незаконно всиновили в РФ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо, яких дітей викрали, й вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні в нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки хочуть повернути дітей", - сказала Ірина Верещук.

За словами Верещук, є факти незаконного всиновлення депортованих до Росії дітей. Вона зазначила, що таких "батьків" притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

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Теги: РФ, депортовані
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