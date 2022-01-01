За день діти з Волині назбирали 9 тисяч гривень на ремонт авто для військових





Про це розповіла Ірина Кочкіна.



Гроші діти назбирали, співаючи на вулиці.



"Ми під парасольками, колонка була під дощовиком, закутані співали. Всі змерзли, але назбирали необхідну суму, щоб якнайшвидше полагодити автомобіль і відправити його", – розповідає Ірина Кочкіна.



Машину волонтери повезуть для батька Катерини Нагорної з Рожища. Він нині боронить країну. Дівчина також долучилась до волонтерства та співала для збору грошей.



"Ми зазвичай про таке не говоримо, але я думаю, йому приємно. Мені навіть самій для себе, що я чимось допомагаю", – каже Катерина Нагорна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі відремонтували та відправлять на передову авто для бійців 14-ї окремої механізованої бригади. Дев'ять тисяч гривень на роботу і запчастини за один день назбирали місцеві діти та молодь.Про це розповіла Суспільному волонтеркаГроші діти назбирали, співаючи на вулиці."Ми під парасольками, колонка була під дощовиком, закутані співали. Всі змерзли, але назбирали необхідну суму, щоб якнайшвидше полагодити автомобіль і відправити його", – розповідає Ірина Кочкіна.Машину волонтери повезуть для батька Катерини Нагорної з Рожища. Він нині боронить країну. Дівчина також долучилась до волонтерства та співала для збору грошей."Ми зазвичай про таке не говоримо, але я думаю, йому приємно. Мені навіть самій для себе, що я чимось допомагаю", – каже Катерина Нагорна.

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