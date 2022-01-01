На тимчасово окупованих територіях України рух опору буде тільки посилюватися
Сьогодні, 16:23
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у програмі “Орестократія” розповів про партизанський рух та рух опору на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляють у ГУР МО.
“Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є і успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися.
Ми бачимо потужний рух в Криму, на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Робота полягає не лише в знищенні колаборантів. До речі, всі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум, вся інформація є, в тому числі – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з самого першого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі. Через те рф намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати росгвардію, підрозділи фсб для того, щоб посилити і встановити повний контроль над цими територіями, але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують”, – запевнив представник воєнної розвідки України.
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Про це повідомляють у ГУР МО.
“Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є і успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися.
Ми бачимо потужний рух в Криму, на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Робота полягає не лише в знищенні колаборантів. До речі, всі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум, вся інформація є, в тому числі – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з самого першого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі. Через те рф намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати росгвардію, підрозділи фсб для того, щоб посилити і встановити повний контроль над цими територіями, але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують”, – запевнив представник воєнної розвідки України.
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