У Луцьку у 40-річного харків'янина вилучили наркотики

У Луцьку у 40-річного харків'янина вилучили наркотики
Сьогодні, 7 жовтня, у Луцьку співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області ДБН НПУ вилучили у 40-річного жителя Харкова наркотичні засоби: таблетки ЛСД та MDMA, а також екстракт наркотичного засобу канабіс.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Усе вилучене направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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Теги: наркотики, Луцьк
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