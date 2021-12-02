Рада затвердила проєкт держбюджету-2023 у першому читанні

Рада затвердила проєкт держбюджету-2023 у першому читанні
Верховна Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

За його словами, після майже трьох годин обговорення правок "за" проголосував 251 нардеп ("Слуга народу" - 194, "ЄС" - 0, "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 17, "За майбутнє" - 1, "Голос" - 7, "Довіра" - 17, "Відновлення України" - 11, позафракційні - 4).

"Години дві розглядали правки. В результаті нічого не змінилося. Залишилося лише дві "балансові правки" (ті що прямо прописані у висновку Комітету): +2 млрд ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку - ред.); +446 млн соцзахисту дітей та сім’ї", - написав Железняк.

За його словами, у залі вдалося збити правку про збільшення фінансування "Марафону" на 1,4 млрд , також збили правку №230 (щодо реабілітації осіб з інвалідністю), №277 (додаткові права КМУ).

"Всі інші правки залишились як у рішенні Комітету і на добру волю уряду.

Розгляд у другому читанні планується вже у жовтні", - додав нардеп.

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Теги: ВР, держбюджет
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