Окупований Енергодар знову обстріляли





Про це Дмитро Орлов.



"В Енергодарі окупанти посилили провокації!", - йдеться у повідомленні.



За словами Орлова, зараз надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом зі світлом зникло і водопостачання. Також в місті немає інтернету.



"Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовуємо", - додав Дмитро Орлов.



За попередньою інформацією, радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю Енергодар знову опинився під обстрілами російських військових. У зв'язку з цим в місті зникла електрика та водопостачання.Про це повідомляє Енергодарський міський голова"В Енергодарі окупанти посилили провокації!", - йдеться у повідомленні.За словами Орлова, зараз надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом зі світлом зникло і водопостачання. Також в місті немає інтернету."Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовуємо", - додав Дмитро Орлов.За попередньою інформацією, радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.

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