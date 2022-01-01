Окупований Енергодар знову обстріляли

Окупований Енергодар знову обстріляли
У п'ятницю Енергодар знову опинився під обстрілами російських військових. У зв'язку з цим в місті зникла електрика та водопостачання.

Про це повідомляє Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

"В Енергодарі окупанти посилили провокації!", - йдеться у повідомленні.

За словами Орлова, зараз надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом зі світлом зникло і водопостачання. Також в місті немає інтернету.

"Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовуємо", - додав Дмитро Орлов.

За попередньою інформацією, радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Енергодар, обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 7 жовтня
Сьогодні, 18:26
Окупований Енергодар знову обстріляли
Сьогодні, 17:59
Росіяни вчергове вдарили ракетами по Запорізькій області
Сьогодні, 17:33
Рада затвердила проєкт держбюджету-2023 у першому читанні
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
Росія знову обстріляла житловий район Запоріжжя Росія знову обстріляла житловий район Запоріжжя
Сьогодні, 11:10
Росія знову обстрілює ракетами Запоріжжя Росія знову обстрілює ракетами Запоріжжя
06 жовтень, 11:07
Росія обстріляла Гуляйполе: загинув заступник голови громади Росія обстріляла Гуляйполе: загинув заступник голови громади
05 жовтень, 13:32
Росія вдарила ракетами по приватному сектору Краматорська. ФОТО Росія вдарила ракетами по приватному сектору Краматорська. ФОТО
04 жовтень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Резніков розповів, чи бракує людей українській армії
Сьогодні, 19:00
 0
Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 18:45
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 7 жовтня
Сьогодні, 18:26
 0
Окупований Енергодар знову обстріляли
Сьогодні, 17:59
 0
Росіяни вчергове вдарили ракетами по Запорізькій області
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8