Окупований Енергодар знову обстріляли
Сьогодні, 17:59
У п'ятницю Енергодар знову опинився під обстрілами російських військових. У зв'язку з цим в місті зникла електрика та водопостачання.
Про це повідомляє Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
"В Енергодарі окупанти посилили провокації!", - йдеться у повідомленні.
За словами Орлова, зараз надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом зі світлом зникло і водопостачання. Також в місті немає інтернету.
"Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовуємо", - додав Дмитро Орлов.
За попередньою інформацією, радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.
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Про це повідомляє Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
"В Енергодарі окупанти посилили провокації!", - йдеться у повідомленні.
За словами Орлова, зараз надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом зі світлом зникло і водопостачання. Також в місті немає інтернету.
"Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовуємо", - додав Дмитро Орлов.
За попередньою інформацією, радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.
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