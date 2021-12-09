Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Вдові загиблого військовослужбовця із села Цміни Маневицької громади Віталія Послєдова вручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Маневицької громади.
Указом Президента України від 20 квітня 2022 року №265 нагороджено посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанта Віталія Послєдова за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.
Нагороду вдові загиблого Героя Марині Федорівні вручили представники Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищної ради.
Також очільник громади Олександр Гаврилюк вручив батькам загиблого Героя Подяку за виховання справжнього офіцера, захисника України.
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Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Маневицької громади.
Указом Президента України від 20 квітня 2022 року №265 нагороджено посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанта Віталія Послєдова за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.
Нагороду вдові загиблого Героя Марині Федорівні вручили представники Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищної ради.
Також очільник громади Олександр Гаврилюк вручив батькам загиблого Героя Подяку за виховання справжнього офіцера, захисника України.
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