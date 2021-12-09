Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО

Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО
Вдові загиблого військовослужбовця із села Цміни Маневицької громади Віталія Послєдова вручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Маневицької громади.

Указом Президента України від 20 квітня 2022 року №265 нагороджено посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанта Віталія Послєдова за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.
Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО

Нагороду вдові загиблого Героя Марині Федорівні вручили представники Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищної ради.

Також очільник громади Олександр Гаврилюк вручив батькам загиблого Героя Подяку за виховання справжнього офіцера, захисника України.
Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО


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Теги: Маневиччина, нагорода, орден, вдова
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