Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО

Віталія Послєдова вручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.



Про це



Указом Президента України від 20 квітня 2022 року №265 нагороджено посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанта Віталія Послєдова за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.



Нагороду вдові загиблого Героя Марині Федорівні вручили представники Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищної ради.



Також очільник громади Олександр Гаврилюк вручив батькам загиблого Героя Подяку за виховання справжнього офіцера, захисника України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдові загиблого військовослужбовця із села Цміни Маневицької громадивручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Маневицької громади.Указом Президента України від 20 квітня 2022 року №265 нагороджено посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанта Віталія Послєдова за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.Нагороду вдові загиблого Героявручили представники Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищної ради.Також очільник громадивручив батькам загиблого Героя Подяку за виховання справжнього офіцера, захисника України.

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