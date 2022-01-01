ЗСУ вже деокупували понад 2400 квадратних кілометрів Херсонської області





Про це Кирило Тимошенко.



"Від початку війни Збройні сили України деокупували понад 2 400 квадратних кілометрів", - йдеться у заяві.



За словами Тимошенка, в Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, в Бериславському районі деокупований 61 населений пункт.



"В Бериславському районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах, також проводиться евакуація населення", - заявив Тимошенка.



У селах Воронцовка та Високопілля вже відновлюють роботи трансформаторів. В селах Золота Балка та Гаврилівка проведено роботи з відновлення мобільного покриття. На черзі Новоолександрівка та Давидів Брід.



В Архангельському, Осокорівці та Високопіллю частина критичної інфраструктури не підлягає відновленню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 7 жовтня, стало відомо, що ЗСУ вже деокупували понад 2400 квадратних кілометрів Херсонської області.Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України"Від початку війни Збройні сили України деокупували понад 2 400 квадратних кілометрів", - йдеться у заяві.За словами Тимошенка, в Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, в Бериславському районі деокупований 61 населений пункт."В Бериславському районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах, також проводиться евакуація населення", - заявив Тимошенка.У селах Воронцовка та Високопілля вже відновлюють роботи трансформаторів. В селах Золота Балка та Гаврилівка проведено роботи з відновлення мобільного покриття. На черзі Новоолександрівка та Давидів Брід.В Архангельському, Осокорівці та Високопіллю частина критичної інфраструктури не підлягає відновленню.

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