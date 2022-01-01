Школи Володимирського району отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ





Про це йдеться в поставнові Кабміну від 13 вересня 2022 року №1112 “Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання фінансової підтримки опорним закладам загальної середньої освіти для підготовки до 2022/23 навчального року”, пише



Список опорних шкіл у Володимирському районі, які отримають фінансування:



Витратити кошти можна на:



- поточний ремонт будівель опорних закладів;



- підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;



- засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім опорних шкіл Володимирського району отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ на ремонт, підготовку до опалювального сезону й засоби навчання.Про це йдеться в поставнові Кабміну від 13 вересня 2022 року №1112 “Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання фінансової підтримки опорним закладам загальної середньої освіти для підготовки до 2022/23 навчального року”, пише БУГ. Список опорних шкіл у Володимирському районі, які отримають фінансування:Витратити кошти можна на:- поточний ремонт будівель опорних закладів;- підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;- засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.

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