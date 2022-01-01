Школи Володимирського району отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ

Школи Володимирського району отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
Сім опорних шкіл Володимирського району отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ на ремонт, підготовку до опалювального сезону й засоби навчання.

Про це йдеться в поставнові Кабміну від 13 вересня 2022 року №1112 “Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання фінансової підтримки опорним закладам загальної середньої освіти для підготовки до 2022/23 навчального року”, пише БУГ.

Список опорних шкіл у Володимирському районі, які отримають фінансування:
Школи Володимирського району отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ

Витратити кошти можна на:

- поточний ремонт будівель опорних закладів;

- підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;

- засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.

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Теги: Володимирський район, школи, ЮНІСЕФ
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