Школи Володимирського району отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 20:22
Сім опорних шкіл Володимирського району отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ на ремонт, підготовку до опалювального сезону й засоби навчання.
Про це йдеться в поставнові Кабміну від 13 вересня 2022 року №1112 “Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання фінансової підтримки опорним закладам загальної середньої освіти для підготовки до 2022/23 навчального року”, пише БУГ.
Список опорних шкіл у Володимирському районі, які отримають фінансування:
Витратити кошти можна на:
- поточний ремонт будівель опорних закладів;
- підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;
- засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в поставнові Кабміну від 13 вересня 2022 року №1112 “Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання фінансової підтримки опорним закладам загальної середньої освіти для підготовки до 2022/23 навчального року”, пише БУГ.
Список опорних шкіл у Володимирському районі, які отримають фінансування:
Витратити кошти можна на:
- поточний ремонт будівель опорних закладів;
- підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;
- засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Школи Володимирського району отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 8 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Резніков розповів, чи бракує людей українській армії
Сьогодні, 19:00
Медіа