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Українські захисники вже звільнили сім населених пунктів Луганщини, – Гайдай

Українські захисники вже звільнили сім населених пунктів Луганщини, – Гайдай
Українські захисники вже звільнили сім населених пунктів Луганщини.

Про це під час телемарафону повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише LB.ua.

За його словами, деокупація відбувається від Лиману в бік Сватового.

Назви звільнених населених пунктів не називають, аби не наражати їх на посилений ворожий обстріл.

"Велика проблема була на початку, коли довелося ЗСУ залишити майже 70 відсотків території. Люди навіть не встигли виїхати нормально. А потім ті 30 відсотків, які зашилися, - там просто було пекло. (Росіяни - Ред.) там рівняли всі населені пункти, обстрілювали з усього що тільки було", - розповів Гайдай.

Він додав, що Луганщина була форпостом, яка стримувала окупаційні війська РФ, не даючи їм пройти на Бахмут і Харківський напрямок.

Нагадаємо, напередодні Гайдай повідомив, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів село Греківка. Назву населеного пункту були змушені оприлюднити після того, як один із бійці виклав селфі на фоні деокупованого села.


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Теги: Росія, Україна, війна
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