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У Білорусь доставили щонайменше 20 іранських дронів, – «Захід»

У Білорусь доставили щонайменше 20 іранських дронів, – «Захід»
Іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак на західні регіони України.

Про це йдеться в повідомленні Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".

"Іранські безпілотники, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунінець". Мова йде про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них. Відзначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів", - наголошують військові.

В управлінні додали, що не виключають, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні або центральні регіони України.

Тож військові закликали жителів за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Теги: Росія, Україна, війна
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