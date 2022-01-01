У Білорусь доставили щонайменше 20 іранських дронів, – «Захід»





Про це



"Іранські безпілотники, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунінець". Мова йде про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них. Відзначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів", - наголошують військові.



В управлінні додали, що не виключають, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні або центральні регіони України.



Тож військові закликали жителів за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак на західні регіони України.Про це йдеться в повідомленні Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід"."Іранські безпілотники, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунінець". Мова йде про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них. Відзначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів", - наголошують військові.В управлінні додали, що не виключають, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні або центральні регіони України.Тож військові закликали жителів за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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