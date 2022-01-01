На Волині рятувальники витягнули бус волонтерів, який «просів» на на ґрунтовому покритті

На Волині рятувальники витягнули бус волонтерів, який «просів» на на ґрунтовому покритті
На Волині рятувальники прийшли на допомогу волонтерам.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

7 жовтня увечері рятувальники 20 Державного пожежно-рятувального поста селища Торчин прибули за викликом про допомогу.

У селищі Торчин Луцького району завантажений бус волонтерів "просів" на грунтовому покритті. Транспортний засіб із харчами, які волонтери й небайдужі громадяни зібрали для відправки у Харківському напрямку, не зміг вибратися із розмоклого від тривалих дощів грунтового покриття поблизу волонтерського штабу.

Бійці ДСНС відбуксирували навантажений автомобіль на стійке дорожнє покриття.
На Волині рятувальники витягнули бус волонтерів, який «просів» на на ґрунтовому покритті

Попереду у волонтерів далека дорога і відповідальна місія.

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Теги: Волинь, рятувальники, волонтери
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