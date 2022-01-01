На Волині рятувальники витягнули бус волонтерів, який «просів» на на ґрунтовому покритті
07 жовтень, 23:53
На Волині рятувальники прийшли на допомогу волонтерам.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 жовтня увечері рятувальники 20 Державного пожежно-рятувального поста селища Торчин прибули за викликом про допомогу.
У селищі Торчин Луцького району завантажений бус волонтерів "просів" на грунтовому покритті. Транспортний засіб із харчами, які волонтери й небайдужі громадяни зібрали для відправки у Харківському напрямку, не зміг вибратися із розмоклого від тривалих дощів грунтового покриття поблизу волонтерського штабу.
Бійці ДСНС відбуксирували навантажений автомобіль на стійке дорожнє покриття.
Попереду у волонтерів далека дорога і відповідальна місія.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 жовтня увечері рятувальники 20 Державного пожежно-рятувального поста селища Торчин прибули за викликом про допомогу.
У селищі Торчин Луцького району завантажений бус волонтерів "просів" на грунтовому покритті. Транспортний засіб із харчами, які волонтери й небайдужі громадяни зібрали для відправки у Харківському напрямку, не зміг вибратися із розмоклого від тривалих дощів грунтового покриття поблизу волонтерського штабу.
Бійці ДСНС відбуксирували навантажений автомобіль на стійке дорожнє покриття.
Попереду у волонтерів далека дорога і відповідальна місія.
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