У звільненому Лимані виявили братську могилу, – ОВА
Сьогодні, 01:15
У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації", - йдеться в повідомленні.
У Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації.
Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях.
"Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі. Рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя", - наголосив Кириленко.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації", - йдеться в повідомленні.
У Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації.
Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях.
"Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі. Рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя", - наголосив Кириленко.
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