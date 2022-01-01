У звільненому Лимані виявили братську могилу, – ОВА





Про це Кириленко.



"Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації", - йдеться в повідомленні.



У Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації.



Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях.



"Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі. Рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя", - наголосив Кириленко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити.Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло"Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації", - йдеться в повідомленні.У Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації.Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях."Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі. Рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя", - наголосив Кириленко.

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