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У звільненому Лимані виявили братську могилу, – ОВА

У звільненому Лимані виявили братську могилу, – ОВА
У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації", - йдеться в повідомленні.

У Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації.

Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях.
У звільненому Лимані виявили братську могилу, – ОВА

"Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі. Рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя", - наголосив Кириленко.
У звільненому Лимані виявили братську могилу, – ОВА
У звільненому Лимані виявили братську могилу, – ОВА
У звільненому Лимані виявили братську могилу, – ОВА
У звільненому Лимані виявили братську могилу, – ОВА

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Теги: Росія, Україна, війна
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