Зеленський підписав указ про визнання Курильських островів територією Японії, яку окупувала Росія

Володимир Зеленський підписав указ щодо визнання Курильських островів територією Японії, яку окупувала росія. Відповідну заяву зробила і Верховна Рада.



Про це президент наголосив у своєму вечірньому відеозверненні 7 жовтня, пише



«Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією», — вказав Зеленський.



І закликав всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Він пояснив, що Росія не має жодного права на ці території.



«Усі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Лише так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву», — наголошує Зеленський.



Нагадаємо, з березня Японія офіційно називає південні Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією».



Окупація Курильських островів



Після завершення Другої світової війни СРСР окупувала Курильські острови, проте Японія оскаржує належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групи островів Хабомаї, вважаючи їх своєю територією. Площа спірних островів становить 5 тисяч км², загальна площа спірної території становить приблизно 200 тисяч км².

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав указ щодо визнання Курильських островів територією Японії, яку окупувала росія. Відповідну заяву зробила і Верховна Рада.Про це президент наголосив у своєму вечірньому відеозверненні 7 жовтня, пише Громадське «Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією», — вказав Зеленський.І закликав всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Він пояснив, що Росія не має жодного права на ці території.«Усі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Лише так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву», — наголошує Зеленський.Нагадаємо, з березня Японія офіційно називає південні Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією».Після завершення Другої світової війни СРСР окупувала Курильські острови, проте Японія оскаржує належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групи островів Хабомаї, вважаючи їх своєю територією. Площа спірних островів становить 5 тисяч км², загальна площа спірної території становить приблизно 200 тисяч км².

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