8 жовтня на Волині: гортаючи календар

8 жовтня на Волині: гортаючи календар
8 жовтня день народження у волинської поетеси Клави Корецької (на фото).

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Сергій.

ВолиньPost вітає іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Також 8 жовтня в Україні професійне свято відзначають юристи.

ВолиньPost приєднується до вітань і поздоровлень на адресу юристів всіх сфер діяльності і бажає їм верховенства порядку і права в їх щоденній практиці, міцного здоров’я і хороших сімейних взаємин.

У Луцьку 8 жовтня у 1987 році почесним лучанином став учасник війни Олексій Гаврилов та слюсар-сантехнік Юрій Хмелевський.

8 жовтня 1989 року під час святкування Дня міста Луцька відбулося брутальне побиття міліцією мирної демонстрації.

Цього року 8 жовтня відзначають Всесвітній день зору.

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Теги: Календар, Волинь
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