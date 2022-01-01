Добрі новини від ВолиньPost за 7 жовтня
Сьогодні, 23:13
7 жовтня – Всесвітній день бавовни і день народження Путіна. Символічно, чи не так? В Україні ж минає двісті двадцять шостий день протистояння, двісті двадцять шоста доба повномасштабної війни. Українці й українки продовжують боротися.
Аби підтримувати бойовий дух, традиційно нагадуємо про добрі новини цього дня:
Луцькі комунальники віддали частину зарплати і купили дві автівки для ЗСУ
Працівники ДКП «Луцьктепло» перерахували одноденний заробіток на потреби сил оборони України, що в сумі склав 388 тис грн.
За ці кошти колективом було профінансовано придбання 2 автомобілів Nissan та KIA для потреб 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та для військових, що виконують завдання в м. Чугуїв, Харківської області, - йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
Окрім того, для потреб захисників з Волині, що виконують бойові завдання на різних ділянках фронту, придбано та буде передано в найкоротші терміни тепловізор та прилад нічного бачення.
Волиняни – серед найкращих на Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв
Юні лісівники з Волині вибороли ІІІ місце на Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв.
У липні цього року школярі В'язівненського шкільного лісництва ДП Любешівське лісомисливське господарство вибороли гран-прі в обласному етапі зльоту, тому їм випала можливість представляти Волинь на Всеукраїнському рівні. Волинянки Катерина Чернюк, Наталія Чернюк, Інна Хомич та керівник шкільного лісництва Наталія Петрик успішно впоралися із завданнями.
Строковик з Волині з товаришами витягнув чоловіка з-під завалів і врятував його
Солдат строкової служби з позивним «Волинь» разом з товаришами ніс службу на ввіреній території. За сигналом «ракетна небезпека», вони попрямували до укриття. На жаль, цивільна охорона не так спритно відреагувала на засторогу і сталось найстрашніше: ворожа ракета влучила поряд і один з охоронців опинився під завалами з розбитою головою.
Попри небезпеку, бійці НГУ негайно зайнялися розбором завалів, щоб врятувати постраждалого чоловіка.
По приїзду швидкої допомоги медики констатували: «Ще б хвилина-дві і від крововтрати загинув би цивільний охоронець. Умілими та рішучими діями гвардійці вчасно надали першу домедичну допомогу, затампувавши і перебинтувавши голову охоронця правильно», — розповів черговий лікар машини швидкої допомоги.
ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 1 гелікоптер
Росія вже втратила в Україні близько 61 680 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:
особового складу - близько 61680 (+350) осіб;
танків - 2466 (+17);
бойових броньованих машин - 5093 (+29);
артилерійських систем - 1455 (+31);
РСЗВ - 344 (+0);
засобів ППО - 177 (+0);
літаків - 266 (+0);
гелікоптерів - 233 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);
крилатих ракет - 246 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);
спеціальної техніки - 135 (+1).
Дві волинянки отримали звання «Мати-героїня». ФОТО
Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2021 року № 655/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» за материнську самовідданість, вагомий особистий внесок у зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку, урочисто були нагороджені посвідченнями та нагрудними знаками до почесного звання України «Мати-героїня» жительки с. Запілля Іванина Олена Анатоліївна та Тучак Тетяна Володимирівна.
СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива
Служба безпеки в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як «силовий осередок» забороненої партії ОПЗЖ.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Аби підтримувати бойовий дух, традиційно нагадуємо про добрі новини цього дня:
Луцькі комунальники віддали частину зарплати і купили дві автівки для ЗСУ
Працівники ДКП «Луцьктепло» перерахували одноденний заробіток на потреби сил оборони України, що в сумі склав 388 тис грн.
За ці кошти колективом було профінансовано придбання 2 автомобілів Nissan та KIA для потреб 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та для військових, що виконують завдання в м. Чугуїв, Харківської області, - йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
Окрім того, для потреб захисників з Волині, що виконують бойові завдання на різних ділянках фронту, придбано та буде передано в найкоротші терміни тепловізор та прилад нічного бачення.
Волиняни – серед найкращих на Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв
Юні лісівники з Волині вибороли ІІІ місце на Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв.
У липні цього року школярі В'язівненського шкільного лісництва ДП Любешівське лісомисливське господарство вибороли гран-прі в обласному етапі зльоту, тому їм випала можливість представляти Волинь на Всеукраїнському рівні. Волинянки Катерина Чернюк, Наталія Чернюк, Інна Хомич та керівник шкільного лісництва Наталія Петрик успішно впоралися із завданнями.
Строковик з Волині з товаришами витягнув чоловіка з-під завалів і врятував його
Солдат строкової служби з позивним «Волинь» разом з товаришами ніс службу на ввіреній території. За сигналом «ракетна небезпека», вони попрямували до укриття. На жаль, цивільна охорона не так спритно відреагувала на засторогу і сталось найстрашніше: ворожа ракета влучила поряд і один з охоронців опинився під завалами з розбитою головою.
Попри небезпеку, бійці НГУ негайно зайнялися розбором завалів, щоб врятувати постраждалого чоловіка.
По приїзду швидкої допомоги медики констатували: «Ще б хвилина-дві і від крововтрати загинув би цивільний охоронець. Умілими та рішучими діями гвардійці вчасно надали першу домедичну допомогу, затампувавши і перебинтувавши голову охоронця правильно», — розповів черговий лікар машини швидкої допомоги.
ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 1 гелікоптер
Росія вже втратила в Україні близько 61 680 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:
особового складу - близько 61680 (+350) осіб;
танків - 2466 (+17);
бойових броньованих машин - 5093 (+29);
артилерійських систем - 1455 (+31);
РСЗВ - 344 (+0);
засобів ППО - 177 (+0);
літаків - 266 (+0);
гелікоптерів - 233 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);
крилатих ракет - 246 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);
спеціальної техніки - 135 (+1).
Дві волинянки отримали звання «Мати-героїня». ФОТО
Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2021 року № 655/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» за материнську самовідданість, вагомий особистий внесок у зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку, урочисто були нагороджені посвідченнями та нагрудними знаками до почесного звання України «Мати-героїня» жительки с. Запілля Іванина Олена Анатоліївна та Тучак Тетяна Володимирівна.
СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива
Служба безпеки в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як «силовий осередок» забороненої партії ОПЗЖ.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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