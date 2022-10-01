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ЄС створить фонд на 100 млн євро для прямої закупівлі Україною зброї

ЄС створить фонд на 100 млн євро для прямої закупівлі Україною зброї
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у п’ятницю про створення Європейським Союзом спеціального фонду в розмірі 100 мільйонів євро, за допомогою якого Україна зможе здійснювати прямі закупівлі військової техніки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Цей фонд дозволить нам продовжувати надавати оборонні озброєння", – сказав президент Франції на пресконференції в Празі, де відбулося неформальне засідання Європейської ради.

Він додав, що за допомогою фонду Україна зможе "купувати безпосередньо у наших виробників обладнання, яке вона найбільше потребує для підтримки своїх військових зусиль".

Макрон також підтвердив, що Франція веде переговори з Данією щодо передачі гаубиць Caesar, які вона придбала, на потреби України.

"Хай там як, ми готові це зробити і готові також це співфінансувати. Це дозволило б поставити кілька одиниць цієї артилерійської системи, загалом шість", – зазначив французький президент.

У п'ятницю також повідомлялося, що країни Євросоюзу досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція фіналізують контракт про постачання 20 броньованих машин Bastion.

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Теги: Росія, Україна, війна
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