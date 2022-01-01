Резніков розповів, чи бракує людей українській армії





Про це розповідає



Олексій Резніков в одну зі своїх недавніх інтерв'ю прокоментував, як Україна чинить опір загарбникам.



За словами міністра оборони, українській армії вистачає людей. А також "Укроборонпром" нарощує обсяги виготовлення і зброї, і набоїв.



"Я б сказав так: людей вистачає. Але коли в тебе йде війна, тобі завжди чогось не вистачає. Інтенсивність ведення війни шалена, а значить, у нас постійна необхідність поповнення арсеналів. І звісно, що ми це все обговорюємо з партнерами", – сказав Резніков.



Він зазначив, що були періоди цієї війни, коли з української та російської сторін за добу вилітало близько 100 тисяч артилерійських снарядів та ракет. Тому потрібно постійно поновлювати запаси.



Окрім того, Резніков підкреслив, що ми отримуємо від міжнародних партнерів необхідне озброєння за контрактами та МТД.



Міжнародна технічна допомога – це ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі для підтримки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні Сили продовжують давати відсіч російським загарбникам. Міністр оборони наголосив, що кількості людей у війську достатньо, аби вести боротьбу.Про це розповідає 24 канал. в одну зі своїх недавніх інтерв'ю прокоментував, як Україна чинить опір загарбникам.За словами міністра оборони, українській армії вистачає людей. А також "Укроборонпром" нарощує обсяги виготовлення і зброї, і набоїв."Я б сказав так: людей вистачає. Але коли в тебе йде війна, тобі завжди чогось не вистачає. Інтенсивність ведення війни шалена, а значить, у нас постійна необхідність поповнення арсеналів. І звісно, що ми це все обговорюємо з партнерами", – сказав Резніков.Він зазначив, що були періоди цієї війни, коли з української та російської сторін за добу вилітало близько 100 тисяч артилерійських снарядів та ракет. Тому потрібно постійно поновлювати запаси.Окрім того, Резніков підкреслив, що ми отримуємо від міжнародних партнерів необхідне озброєння за контрактами та МТД.Міжнародна технічна допомога – це ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі для підтримки України.

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