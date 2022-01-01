Росіяни вчергове вдарили ракетами по Запорізькій області
Сьогодні, 17:33
Росіяни нанесли ракетний удар по Запорізькій області.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях", - написав він.
Він повідомив, що є ризик повторних обстрілів.
Про руйнування і постраждалих не повідомляється.
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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях", - написав він.
Він повідомив, що є ризик повторних обстрілів.
Про руйнування і постраждалих не повідомляється.
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