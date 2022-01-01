Росіяни вчергове вдарили ракетами по Запорізькій області





Про це Олександр Старух.



"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях", - написав він.



Він повідомив, що є ризик повторних обстрілів.



Про руйнування і постраждалих не повідомляється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни нанесли ракетний удар по Запорізькій області.Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях", - написав він.Він повідомив, що є ризик повторних обстрілів.Про руйнування і постраждалих не повідомляється.

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