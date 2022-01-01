Росіяни вчергове вдарили ракетами по Запорізькій області

Росіяни вчергове вдарили ракетами по Запорізькій області
Росіяни нанесли ракетний удар по Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях", - написав він.

Він повідомив, що є ризик повторних обстрілів.

Про руйнування і постраждалих не повідомляється.

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Теги: Запоріжжя, крилата ракета, Росія
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