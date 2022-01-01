Загинули двоє волинян, які захищали Маріуполь та «Азовсталь»

Сергій Дишко із Ветел та Олександр Іванюк із Бірок віддали життя, захищаючи Маріуполь та "Азовсталь".



Про це повідомив голова громади



Дишко Сергій Степанович, 1999 р.н., житель с. Ветли, – старший сержант, навідник відділення вогневої підтримки відділу прикордонної служби «Сартана» 1 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.



Загинув 8 травня 2022 року під час виконання бойового наказу на території металургійного комбінату «Азовсталь» м. Маріуполь.



Іванюк Олександр Миколайович, 1993 р.н., житель с. Бірки, - старший лейтенант, офіцера групи обліку особового складу та кадрової роботи штабу окремого загону спеціального призначення «Азов». Загинув 23 березня 2022 року під час ведення оборони міста Маріуполь.



Про встановлення фактів смерті військових свідчать рішення Любешівського районного суду.



Герої нагороджені посмертно відзнакою Президента України – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові із Любешівщиниіз Ветел таіз Бірок віддали життя, захищаючи Маріуполь та "Азовсталь".Про це повідомив голова громади Олег Кух. Дишко Сергій Степанович, 1999 р.н., житель с. Ветли, – старший сержант, навідник відділення вогневої підтримки відділу прикордонної служби «Сартана» 1 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.Загинув 8 травня 2022 року під час виконання бойового наказу на території металургійного комбінату «Азовсталь» м. Маріуполь.Іванюк Олександр Миколайович, 1993 р.н., житель с. Бірки, - старший лейтенант, офіцера групи обліку особового складу та кадрової роботи штабу окремого загону спеціального призначення «Азов». Загинув 23 березня 2022 року під час ведення оборони міста Маріуполь.Про встановлення фактів смерті військових свідчать рішення Любешівського районного суду.Герої нагороджені посмертно відзнакою Президента України – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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