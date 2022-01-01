Рада призначила нового голову Нацбанку

Андрія Пишного головою Національного банку України.



Про це пише



290 голосів за призначення Андрія Пишного головою Національного банку.



Пишному - 47 років. Він був головою правління "Ощадбанку" у 2014-2020 рр.



Нардеп 7 скликання. Під час каденції був першим заступником голови комітету ВР з питань регламенту.



У 2013 став заступником голови партії ВО "Батьківщина".

Член міжнародної групи з питань санкцій проти Росії «Єрмака-Макфолла».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна рада у п'ятницю, 7 жовтня, проголосувала за призначенняголовою Національного банку України.Про це пише УНН. 290 голосів за призначення Андрія Пишного головою Національного банку.Пишному - 47 років. Він був головою правління "Ощадбанку" у 2014-2020 рр.Нардеп 7 скликання. Під час каденції був першим заступником голови комітету ВР з питань регламенту.У 2013 став заступником голови партії ВО "Батьківщина".Член міжнародної групи з питань санкцій проти Росії «Єрмака-Макфолла».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію