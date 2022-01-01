Рада призначила нового голову Нацбанку
Сьогодні, 12:24
Верховна рада у п'ятницю, 7 жовтня, проголосувала за призначення Андрія Пишного головою Національного банку України.
Про це пише УНН.
290 голосів за призначення Андрія Пишного головою Національного банку.
Пишному - 47 років. Він був головою правління "Ощадбанку" у 2014-2020 рр.
Нардеп 7 скликання. Під час каденції був першим заступником голови комітету ВР з питань регламенту.
У 2013 став заступником голови партії ВО "Батьківщина".
Член міжнародної групи з питань санкцій проти Росії «Єрмака-Макфолла».
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Про це пише УНН.
290 голосів за призначення Андрія Пишного головою Національного банку.
Пишному - 47 років. Він був головою правління "Ощадбанку" у 2014-2020 рр.
Нардеп 7 скликання. Під час каденції був першим заступником голови комітету ВР з питань регламенту.
У 2013 став заступником голови партії ВО "Батьківщина".
Член міжнародної групи з питань санкцій проти Росії «Єрмака-Макфолла».
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