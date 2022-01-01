На Волині в'язні «кидали на гроші» людей. ФОТО





Про це Юрій Крошко.



Особи, які відбували покарання, шляхом телефонних шахрайств виманювали кошти у громадян.



Їхнім спільникам на волі залишалось лише зняти гроші з банківських карток. Відомо про близько сотню потерпілих через ці телефонні шахрайства.



Сьогодні зранку, 7 жовтня, в одній з установ виконання покарань та на території інших областей відбуваються обшуки: вилучене вже свідчить про причетність до протиправної діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативні працівники кримінальної поліції та слідчі ГУНП у Волинській області знову викрили чергову шахрайську схему.Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбук начальник управлінняОсоби, які відбували покарання, шляхом телефонних шахрайств виманювали кошти у громадян.Їхнім спільникам на волі залишалось лише зняти гроші з банківських карток. Відомо про близько сотню потерпілих через ці телефонні шахрайства.Сьогодні зранку, 7 жовтня, в одній з установ виконання покарань та на території інших областей відбуваються обшуки: вилучене вже свідчить про причетність до протиправної діяльності.

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