На Волині в'язні «кидали на гроші» людей. ФОТО

На Волині в'язні «кидали на гроші» людей. ФОТО
Оперативні працівники кримінальної поліції та слідчі ГУНП у Волинській області знову викрили чергову шахрайську схему.

Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбук начальник управління Юрій Крошко.

Особи, які відбували покарання, шляхом телефонних шахрайств виманювали кошти у громадян.

Їхнім спільникам на волі залишалось лише зняти гроші з банківських карток. Відомо про близько сотню потерпілих через ці телефонні шахрайства.
На Волині в'язні «кидали на гроші» людей. ФОТО

Сьогодні зранку, 7 жовтня, в одній з установ виконання покарань та на території інших областей відбуваються обшуки: вилучене вже свідчить про причетність до протиправної діяльності.
На Волині в'язні «кидали на гроші» людей. ФОТО

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Теги: телефонні шахраї, в'язні, Волинь, Крошко
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