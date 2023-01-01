Знайшли і покарали водія, який у Луцьку на кільці скоїв ДТП
Сьогодні, 12:43
Дорожньо-транспортна пригода на кільці у Луцьку: керманича притягнули до відповідальності.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 18 жовтня, на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності трапилася ДТП. А водій автомобіля марки BMW, після автопригоди, зачинив автівку та пішов із пасажирами у невідомому напрямку.
Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, вже відшукали порушника, ним виявився 30-річний чоловік.
На нього поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 18 жовтня, на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності трапилася ДТП. А водій автомобіля марки BMW, після автопригоди, зачинив автівку та пішов із пасажирами у невідомому напрямку.
Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, вже відшукали порушника, ним виявився 30-річний чоловік.
На нього поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як бійці Волинської бригади тероборони тримають фронт в лісах біля Кремінної: репортаж з передової
Сьогодні, 13:05
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Дмитром Шаповалом
Сьогодні, 13:04
Знайшли і покарали водія, який у Луцьку на кільці скоїв ДТП
Сьогодні, 12:43
Нагороду загиблого воїна з Волині отримав його наймолодший син
Сьогодні, 12:36