Знайшли і покарали водія, який у Луцьку на кільці скоїв ДТП

Знайшли і покарали водія, який у Луцьку на кільці скоїв ДТП
Дорожньо-транспортна пригода на кільці у Луцьку: керманича притягнули до відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 18 жовтня, на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності трапилася ДТП. А водій автомобіля марки BMW, після автопригоди, зачинив автівку та пішов із пасажирами у невідомому напрямку.

Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, вже відшукали порушника, ним виявився 30-річний чоловік.

На нього поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, аварія
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