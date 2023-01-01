Знайшли і покарали водія, який у Луцьку на кільці скоїв ДТП





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Вчора, 18 жовтня, на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності трапилася ДТП. А водій автомобіля марки BMW, після автопригоди, зачинив автівку та пішов із пасажирами у невідомому напрямку.



Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, вже відшукали порушника, ним виявився 30-річний чоловік.



На нього поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода на кільці у Луцьку : керманича притягнули до відповідальності.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 18 жовтня, на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності трапилася ДТП. А водій автомобіля марки BMW, після автопригоди, зачинив автівку та пішов із пасажирами у невідомому напрямку.Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, вже відшукали порушника, ним виявився 30-річний чоловік.На нього поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

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