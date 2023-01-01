Як бійці Волинської бригади тероборони тримають фронт в лісах біля Кремінної: репортаж з передової

Як бійці Волинської бригади тероборони тримають фронт в лісах біля Кремінної: репортаж з передової
100 окрема бригада територіальної оборони з Волині вже кілька місяців тримає оборону у лісах неподалік Кремінної.

Про це йдеться у відеосюжеті Радіо.Свободи, повідомляють на сторінці бригади.

За час свого перебування тут бійці вкопалися та зуміли просунутися уперед. Лінія розмежування у цьому районі сильно відрізняється від значної її частини на Донбасі – рух і маневр для техніки тут дуже обмежений через густі насадження дерев, але є великий простір для невеликих штурмових груп, які діють на цьому напрямку, а артилерія активно використовує боєприпаси з повітряним підривом, що начинені дрібними уражаючими елементами.

"Ми у більшості ситуацій працюємо по руху противника. Коли вони рухаються, то працюємо по їхніх перших окопах для того, щоб не обстрілювали наших хлопців. Бувають ну дуже жаркі ситуації, коли є "приходи". Тоді біжимо, падаємо, встали і відпрацьовуємо. Бо нашим хлопцям, що стоять спереду, важко теж. Але ж мусимо відпрацювати свою роботу, яка нам задана", - каже воїн Сергій.

Хлопці розповідають, що вони всі - добровольці. Хто працював будівельником, хто повернувся із заробітку. Але всі вони з перших днів стали на захист України.

"Нашу піхоту ми прикриваємо, щоб в нас всі залишились живі, щоб всі приїхали додому у тому складі, у якому приїхали сюди. Тому працюємо, стараємось, щоб хлопцям помогти", - додає Сергій.

"До війни працював будівельником в нашій столиці. Надіюсь, що побачу мир, доживу до того моменту. Ще попрацюємо тут. На бумагах ми - сержанти, солдати, хто як. А сюди, коли попадаємо, тут лопата - кращий друг і всі рівненькі. Всі дружненько, як мурашки, стали зробили це для своєї безпеки. Бо обстріли бувають різні. Якби не оці накриття, то тут нас ті окопи тоже не спасали би", - каже воїн Роман.
Воїн Роман
Воїн Роман

Ці окопи - це передова в районі Кремінної і тут місцевість дуже специфічна. Замість звичних лісосмуг перерізаних полями - тут ліс з одного боку. Він дещо допомагає бійцям, тут, в окопах. Оскільки трохи захищає від обстрілів, а з іншого - усі ці дерева, коли в них щось влучає, вони падають, їхні частки перетворюються на вторинні уламки. А також ці ліси російські військові просто намагаються спалити, скидаючи сюди різного типу запалювальні боєприпаси.
Воїн Ігор
Воїн Ігор

"Кидають постійно. Спалахують пожежі, горить земля. Вдихати той дим дуже важко, тушити весь час треба", - розповідає захисник Волинської бригади тероборони Ігор.

Тут безкінечно чути вибухи. Ігор каже, що це "Васильок" працює. Жартує, що це вже як "Добрий день".

"Раніше працював вчителем фізкультури. Тепер - за кулеметом. То дуже важлива професія, бо ти прикриваєш побратимів і відсікаєш ворога. Кожна професія тут - важлива", - наголошує Ігор.
Як бійці Волинської бригади тероборони тримають фронт в лісах біля Кремінної: репортаж з передової

"Штурмові дії відбуваються правіше наших позицій і лівіше наших позицій. Там дуже йде стрілковий бій, жорстокий. Зазвичай вони ночами йдуть. Артобстріл мінометний - кожну зміну. Такого не буває, щоб у вихідний день не було авіанальотів. Окупанти прощупують нашу оборону. Провіряють, чи є тут "слабінка". Були такі поодиночні спроби, але ми надавали їм добряче. І вони відійшли", - говорить боєць Роман.
Як бійці Волинської бригади тероборони тримають фронт в лісах біля Кремінної: репортаж з передової
Як бійці Волинської бригади тероборони тримають фронт в лісах біля Кремінної: репортаж з передової




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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, наближають перемогу
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Коментарі 1
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Чого ви пишете,де саме ххлопці......??Ви дибіли,чи що?
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