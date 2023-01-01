Аварія в Луцьку: Dodge не пропустив вантажівку





Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Завдяки камерам відеоспостереження диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти зафіксував ДТП на вулиці Дубнівській.



Водій транспортного засобу марки «DODGE» був неуважний та не надав перевагу в русі вантажному автомобілю марки «VOLVO».



Транспортні засоби зазнали незначних механічних ушкоджень, на місці події працював екіпаж патрульної поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Дубнівській у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода, яку зафіксували камери відеоспостереження.Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.Завдяки камерам відеоспостереження диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти зафіксував ДТП на вулиці Дубнівській.Водій транспортного засобу марки «DODGE» був неуважний та не надав перевагу в русі вантажному автомобілю марки «VOLVO».Транспортні засоби зазнали незначних механічних ушкоджень, на місці події працював екіпаж патрульної поліції.

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