На Волині завтра прощатимуться із Героєм Дмитром Шаповалом

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Дмитром Шаповалом
Жителі сіл, що входять до Олицької громади на Волині, завтра, 20 жовтня, проведуть в останню путь військовослужбовця Дмитра Шаповала.

Про це у фейсбуці повідомляє Олицька громада.

«Просимо завтра, 20 жовтня, орієнтовно о 10:30 годині, жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади, вийти, гідно зустріти траурний кортеж нашого Захисника!» - йдеться у повідомленні.

Завтра, 20 жовтня, орієнтовно об 11:00 відбудеться прощання з нашим Героєм та заупокійна панахида в храмі Вознесіння Господнього ПЦУ селища Олика. Поховають воїна на місцевому кладовищі в Олиці.

«Вічна та світла пам’ять Герою! Царство небесне!» - йдеться у повідомленні.
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Дмитром Шаповалом

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Теги: загиблі, війна
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