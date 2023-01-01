На Волині завтра прощатимуться із Героєм Дмитром Шаповалом
Сьогодні, 13:04
Жителі сіл, що входять до Олицької громади на Волині, завтра, 20 жовтня, проведуть в останню путь військовослужбовця Дмитра Шаповала.
Про це у фейсбуці повідомляє Олицька громада.
«Просимо завтра, 20 жовтня, орієнтовно о 10:30 годині, жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади, вийти, гідно зустріти траурний кортеж нашого Захисника!» - йдеться у повідомленні.
Завтра, 20 жовтня, орієнтовно об 11:00 відбудеться прощання з нашим Героєм та заупокійна панахида в храмі Вознесіння Господнього ПЦУ селища Олика. Поховають воїна на місцевому кладовищі в Олиці.
«Вічна та світла пам’ять Герою! Царство небесне!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Олицька громада.
«Просимо завтра, 20 жовтня, орієнтовно о 10:30 годині, жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади, вийти, гідно зустріти траурний кортеж нашого Захисника!» - йдеться у повідомленні.
Завтра, 20 жовтня, орієнтовно об 11:00 відбудеться прощання з нашим Героєм та заупокійна панахида в храмі Вознесіння Господнього ПЦУ селища Олика. Поховають воїна на місцевому кладовищі в Олиці.
«Вічна та світла пам’ять Герою! Царство небесне!» - йдеться у повідомленні.
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