Нагороду загиблого воїна з Волині отримав його наймолодший син

Романа Антонюка нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



Про це повідомляє Голобська громада.



Нагороду солдата підполковник Валентин Прищенко в присутності представників Голобської селищної ради вручив його наймолодшому синові – Захару.



За бажанням родини вручення відбулося біля могили Захисника. Присутні вшанували його подвиг і висловили надію, що Героїв пам’ятатимуть не лише їх родичі, а й країна, яку вони захищали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Указом Президента України жителя Голобнагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Про це повідомляє Голобська громада.Нагороду солдата підполковникв присутності представників Голобської селищної ради вручив його наймолодшому синові –За бажанням родини вручення відбулося біля могили Захисника. Присутні вшанувалиі висловили надію, що Героїв пам’ятатимуть не лише їх родичі, а й країна, яку вони захищали.

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