Нагороду загиблого воїна з Волині отримав його наймолодший син

Нагороду загиблого воїна з Волині отримав його наймолодший син
Указом Президента України жителя Голоб Романа Антонюка нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Про це повідомляє Голобська громада.

Нагороду солдата підполковник Валентин Прищенко в присутності представників Голобської селищної ради вручив його наймолодшому синові – Захару.
Нагороду загиблого воїна з Волині отримав його наймолодший син

За бажанням родини вручення відбулося біля могили Захисника. Присутні вшанували його подвиг і висловили надію, що Героїв пам’ятатимуть не лише їх родичі, а й країна, яку вони захищали.
Нагороду загиблого воїна з Волині отримав його наймолодший син

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Теги: загиблі, війна
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