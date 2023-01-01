Нагороду загиблого воїна з Волині отримав його наймолодший син
Сьогодні, 12:36
Указом Президента України жителя Голоб Романа Антонюка нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Про це повідомляє Голобська громада.
Нагороду солдата підполковник Валентин Прищенко в присутності представників Голобської селищної ради вручив його наймолодшому синові – Захару.
За бажанням родини вручення відбулося біля могили Захисника. Присутні вшанували його подвиг і висловили надію, що Героїв пам’ятатимуть не лише їх родичі, а й країна, яку вони захищали.
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Про це повідомляє Голобська громада.
Нагороду солдата підполковник Валентин Прищенко в присутності представників Голобської селищної ради вручив його наймолодшому синові – Захару.
За бажанням родини вручення відбулося біля могили Захисника. Присутні вшанували його подвиг і висловили надію, що Героїв пам’ятатимуть не лише їх родичі, а й країна, яку вони захищали.
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