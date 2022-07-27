На честь волинянина, якого закатували до смерті в полоні, хочуть перейменувати вулицю в Голобах. ФОТО. ВІДЕО

Романа Антонюка. Зібрали підписи жителів селища, відповідний проєкт розглядатимуть депутати на сесії 8 березня 2023 року.



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До речі, колишній ватажок місцевих комуністів Семен Ткач, чиїм ім’ям зараз названа центральна вулиця селища, був секретарем Голобського райкому КПЗУ (1932-1938 рр.), членом Голобського ревкому (1939).



Військовослужбовці Михайло Оніжук і Тарас Данилюк є ініціаторами перейменування вулиці.



Народився Роман Антонюк 10 вересня 1985 року. Був учасником Майдану, потім пішов у добровольчий батальйон «Айдар», був травмований, звільнився, повернувся до цивільного життя.



Коли почалась повномасштабна війна, Роман був у Польщі, але повернувся в Україну, щоб боронити Батьківщину. Служив у складі 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.



"Побратими, які особисто знали Романа як в житті, так і в бою, переконані, що «Роня» (позивний бійця) гідний того, щоб на його честь перейменували вулицю. Нехай його діти, яких залишилось троє, знають, що їх батько пролив кров за їх майбутнє, за майбутнє незалежної України. Нехай про це завжди пам’ятають і жителі громади", – розповідають Михайло Оніжук і Тарас Данилюк.



За словами побратимів, восени 2022 року на Луганщині Роман Антонюк і ще 16 бійців виконували бойове завдання. Усі 16 загинули, потрапивши у ворожу засідку. Але Роман зник безвісти. Як кажуть його близькі, 25 жовтня чоловік уже не виходив на зв’язок. На місці бою знайшли його особисті речі, бронежилет… Одразу зрозуміли: воїн травмований і переховується десь в лісі, або потрапив у полон.



Як виявилось пізніше, Романа таки взяли росіяни у полон. Хотілось вірити, що чоловік повернеться живим. Але в кінці листопада стало відомо про смерть Романа.



Під час одного з обмінів полоненими повернули тіло Героя зі слідами катувань. Він був у російському пеклі приблизно місяць. Тобто, росіяни познущались і віддали тіло.



6 грудня 2022 року, у День Збройних Сил України, Голоби зустрічали Героя, який захищав Україну від російських окупантів і прийняв мученицьку смерть у ворожому полоні.



У Фейсбуці є сторінка Романа Антонюка. Залишилося відео, яке він знімав восени 2022 року перед своїм останнім бойовим завданням на Луганщині.

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