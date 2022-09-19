Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО

Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
23 лютого ввечері на автомобільній дорозі в селі Чаруків Луцького району сталася смертельна аварія.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Зіткнувся вантажний автомобіль DAF і легковий автомобіль Skoda Fabia.

В легковику водій загинув на місці, його тіло з понівеченого авто вилучили співробітники аварійно-рятувальної частини м.Луцька.

Водій вантажівки не постраждав.

Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО

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Теги: Чаруків, ДТП, Луцький район, смерть
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