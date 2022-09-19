Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Зіткнувся вантажний автомобіль DAF і легковий автомобіль Skoda Fabia.



В легковику водій загинув на місці, його тіло з понівеченого авто вилучили співробітники аварійно-рятувальної частини м.Луцька.



Водій вантажівки не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 лютого ввечері на автомобільній дорозі в селі Чаруків Луцького району сталася смертельна аварія.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Зіткнувся вантажний автомобіль DAF і легковий автомобіль Skoda Fabia.В легковику водій загинув на місці, його тіло з понівеченого авто вилучили співробітники аварійно-рятувальної частини м.Луцька.Водій вантажівки не постраждав.

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