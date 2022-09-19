Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 11:44
23 лютого ввечері на автомобільній дорозі в селі Чаруків Луцького району сталася смертельна аварія.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Зіткнувся вантажний автомобіль DAF і легковий автомобіль Skoda Fabia.
В легковику водій загинув на місці, його тіло з понівеченого авто вилучили співробітники аварійно-рятувальної частини м.Луцька.
Водій вантажівки не постраждав.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Зіткнувся вантажний автомобіль DAF і легковий автомобіль Skoda Fabia.
В легковику водій загинув на місці, його тіло з понівеченого авто вилучили співробітники аварійно-рятувальної частини м.Луцька.
Водій вантажівки не постраждав.
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