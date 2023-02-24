Голова прикордонників: «Ми знали, що РФ нападе з Білорусі, але в штурм із Криму не вірили»

Голова прикордонників: «Ми знали, що РФ нападе з Білорусі, але в штурм із Криму не вірили»
Державна прикордонна служба України в лютому 2022 року інформувала вище керівництво держави про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив очільник ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми знали про вторгнення, яке планується. Звичайно, зараз є багато інформації, що "всі знали", "всі готувалися". Проте Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави. Я доповів президенту за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні.

У нас була ця інформація, ми протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ. У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися.

За два тижні до початку повномасштабного вторгнення ми повністю евакуювали всю таємну документацію особових і житлових справ нашого персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси і Херсона…

Я вагався і думав, чи проводити евакуацію цієї документації саме з Кримського напрямку, тому що до останнього не вірив, що може бути вторгнення саме з Криму", - йдеться в повідомленні.

За словами Дейнека, знаючи Путіна і його слабкість до використання "чужих прапорів", шахтарів, прикордонники чітко розуміли, що вторгнення буде з території Білорусі, по Чорнобильському напрямку.

Також ворога очікували на кордоні Харківської і Луганської областей, де окупанти мали на меті зайти на територію України з метою оточення і ліквідації українського угруповання в зоні Операції об'єднаних сил.

При цьому Дейнеко каже, що Збройні сили не встигли вчасно дійти до прикордонників, як не дійшли вони на кордон і в 2014-му.

Голова ДПСУ зізнається, що до останнього не чекав відкритого вторгнення росіян із Криму.

Дейнеко каже, що 21 лютого письмово поінформував всі вищі органи про те, що війна буде. На його думку противник переносив дату повномасштабного наступу (спочатку це було 19 лютого, потім 22-ге і остання – 24 лютого), тому що вичікував.

"Ворог вичікував. Він був у готовності. Ми фіксували, що військовослужбовці російських військ, які перебували на території Білорусі "на навчаннях" так званих, почали телефонувати своїм рідним і фактично прощатися з ними ще з 12 лютого.

Ми перехоплювали ці розмови, і по їхньому тексту та характеру було чітко зрозуміло, що до вторгнення залишалися лічені дні", - розповів Дейнека.

Нагадаємо, що Росія сьогодні може влаштувати провокації біля Чернігівської області та у Молдові.

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Теги: Росія, Україна, війна
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