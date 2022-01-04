На Волині вночі згоріла господарська будівля
Сьогодні, 12:10
Вночі 24 лютого трапилась пожежа в господарській будівлі в смт Іваничі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини цього селища та відділення 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу.
Потерпілих немає, ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини цього селища та відділення 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу.
Потерпілих немає, ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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