На Волині вночі згоріла господарська будівля

На Волині вночі згоріла господарська будівля
Вночі 24 лютого трапилась пожежа в господарській будівлі в смт Іваничі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини цього селища та відділення 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу.

Потерпілих немає, ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Волині вночі згоріла господарська будівля

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Теги: Іваничі, пожежа
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